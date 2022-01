DIRETTA Roma-Juventus Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Roma-Juventus Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:30 italiane di oggi 9 gennaio per la 21a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Con 36 titoli di Campione d’Italia ufficialmente riconosciuti, il fatto che la Juventus sia quinta in classifica prima di questo turno è al di sotto dei suoi standard, e sembra che il passaggio di Cristiano Ronaldo al Manchester United abbia dato un brutto colpo ai ‘Bianconeri’. L’attacco della squadra ospite resta un problema grave, poiché il totale di appena 28 gol in 20 partite in questa stagione di Serie A è la media più bassa (1,4 gol a partita) rispetto a qualsiasi squadra nella metà superiore della classifica di Serie A prima di questo turno ed anche il quantitativo più basso di questo per il club dal 1999/2000 (26). Di seguito subito le probabili formazioni di Roma-Juventus:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Maitland Niles, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov, Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: Karsdorp, Mancini. Indisponibili: Darboe, Diawara, Fuzato, Borja Mayoral, Spinazzola.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur; Chiesa, Morata, Dybala. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Danilo, De Winter, Pinsoglio, Ramsey, Soulè.

Arbitro: Davide Massa. Gli assistenti arbitrali di Massa saranno Carbone e Peretti. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Giua. Al Var ci sarà Di Paolo coadiuvato dall’assistente al Var De Meo.

Roma-Juventus da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire la sfida dello Stadium di Torino basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Roma-Juventus streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Roma-Juventus streaming.