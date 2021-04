DIRETTA PSG MANCHESTER CITY Streaming Alternativa TV: dove vederla Gratis

PSG Manchester City streaming gratis alternativa a Rojadirecta. Il Paris Saint-Germain dovrebbe essere pieno di fiducia dopo aver superato nello scorso turno i campioni in carica del Bayern Monaco, diventando il primo club francese dal 1991 a raggiungere le semifinali consecutive in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Ora potrebbe essere pronto ad iniziare rapidamente questa partita dato che è stato segnato almeno un gol nei primi 40 minuti in ciascuna delle ultime otto partite del PSG in Champions (media di 1,75 gol a partita). La squadra ospite del Manchester City ha raggiunto le semifinali per la seconda volta nella sua storia, ma stanno ancora cercando la sua prima presenza in finale. È l’unica squadra rimasta ancora imbattuta in questa stagione 2020/21 di Champions (9 vittorie, 1 pareggio) ed è vicina a fare la storia poiché nessuna squadra inglese ha mai vinto più di 10 partite in una singola stagione di Champions da quando esiste l’attuale formato (dal 2003/04).

Dove Vedere PSG Manchester City Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



PSG Manchester City in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (numero 251 del satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

La partita NON viene trasmessae quindi nemmeno online con

PSG Manchester City sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere PSG Manchester City streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

PSG Manchester City Formazioni: non solo FantaCalcio



PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar. Allenatore Pochettino.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. Allenatore Guardiola.

Arbitro: Felix Brych (Germania).

Quando si gioca: oggi mercoledì 28 aprile 2021.

Orario d’inizio: ore 21:00 italiane.