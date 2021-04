DIRETTA REAL MADRID CHELSEA Streaming Alternativa TV: dove vederla Gratis

Real Madrid Chelsea streaming gratis alternativa a Rojadirecta. Mentre il clamore della Super League Europea si placa lentamente e il mondo attende con ansia la risoluzione di quel romanzo calcistico, il tradizionale torneo europeo per club riprende: Real Madrid e Chelsea aprono le semifinali di UEFA Champions League in un duello senza precedenti che promette un grande battaglia per un posto nella finale di Istanbul.

I Blues hanno vinto quella finale della Recopa del 1971 e anche la Supercoppa Europea del 1998, ma sarà la prima volta che si incontrano nella competizione più prestigiosa, dove Merengue è sempre una delle favorite per via della sua traiettoria ed è ora ad un passo da un nuovo finale.

È una stagione turbolenta per la squadra di Zinedine Zidane, che ha il fattore esperienza a proprio favore (è la nona semifinale delle ultime 11 edizioni del torneo) ma ha subito la perdita di peso dei nomi. Sono stati oltre 50 gli infortuni nel corso della campagna tra casi di coronavirus – come quelli di Fede Valverde e il capitano Sergio Ramos, ancora inattivo – e problemi fisici. Anche se questo club ha un legame speciale con questa competizione e deve affrontare una nuova opportunità per raggiungere la gloria.

Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Betis di sabato scorso, il club bianco ha perso una grande opportunità a LaLiga per lottare per il titolo, ma ha eliminato il Liverpool FC nei quarti di finale e le speranze sul piano continentale sono intatte.

Zidane dovrà aggiustare i pezzi perché i suoi giocatori non sono stati in grado di segnare gol in tre delle ultime quattro partite, anche se la cosa positiva è che in nessuna di esse hanno ricevuto un solo gol. Sarà fondamentale mantenere quella fermezza e recuperare il pugno mostrato contro i Reds da Jürgen Klopp. E per questo, Eden Hazard probabilmente tornerà alla posizione di partenza dopo aver giocato alcuni minuti senza disagio nel fine settimana.

Real Madrid Chelsea in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Real Madrid Chelsea Formazioni: non solo FantaCalcio



Real Madrid (4-3-3): Courtois – Dani Carvajal, Varane, Militao, Marcelo – Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric – Marco Asensio o Vinicius, Eden Hazard e Karim Benzema. Allenatore Zinedine Zidane.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy – Reece James, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger Marcos Alonso – Kanté, Jorginho – Timo Werner, Mason Mount e Ziyech. Allenatore Thomas Tuchel.

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi).

Quando si gioca: oggi martedì 27 aprile 2021

Orario d’inizio: ore 21:00 italiane