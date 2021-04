DIRETTA Manchester United ROMA Streaming Alternativa TV: dove vedere Pogba vs Dzeko

Manchester United Roma streaming alternativo a Rojadirecta ITA TV e TarjetaRojaOnline Gratis. Manchester United-Roma è l’andata della semifinale dell’ultima squadra italiana rimasta in corsa per un trofeo europeo. I giallorossi di Paulo Fonseca, reduci dalla sconfitta in campionato col Cagliari, si affideranno al solito Edin Dzeko come terminale d’attacco; i reds recuperano Rashford, mentre Martial è fuori per la sfida dell’Old Trafford. Lo spagnolo Borja Mayoral è il bomber della Roma in Europa League, e con 7 reti guida la classifica marcatori del torneo con Yusuf Yazici del Lille e Pizzi del Benfica. Il portoghese Bruno Fernandes, autore di 3 goal, è invece il miglior marcatore del Manchester United.

Manchester United Roma Formazioni: non solo FantaCalcio



Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. Allenatore Solskjær.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

