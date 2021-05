DIRETTA ROMA Manchester United Streaming Alternativa TV: dove vedere Dzeko-Cavani

Manchester United Roma streaming alternativo a Rojadirecta ITA TV e TarjetaRojaOnline Gratis. Si parte dal pesantissimo 6-2 subito dai giallorossi nella gara di andata di semifinale di Europa League. Lo spagnolo Borja Mayoral è il bomber della Roma in quest’edizione dell’Europa League e con 7 goal guida la classifica marcatori del torneo assieme a Pizzi del Benfica e Yusuf Yazici del Lille, mentre Bruno Fernandes, capocannoniere uscente, con 5 reti è il giocatore più prolifico del Manchester United. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Manchester United: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Manchester United Roma Formazioni: non solo FantaCalcio



Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani. Allenatore Solskjær.

Dove Vedere Manchester United Roma Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Manchester United Roma diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno

(201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e(252 del digitale terrestre). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Manchester United Roma streaming gratis online per gli abbonati grazie all'app di SkyGo (link skygo.sky.it).

Ulteriore alternativa per vedere Manchester United Roma streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.