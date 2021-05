Diretta JUVENTUS MILAN Streaming Alternativa TV: dove vederla con CR7 Ronaldo e Ibrahimovic

Tutto pronto per vedere Juventus Milan streaming alternativo a Rojadirecta Gratis. La Vecchia Signora vuole raggiungere l’obiettivo minimo dopo la rinuncia alla conquista dello Scudetto (già vinto dall’Inter di Conte): la qualificazione in Champions League. Per compiere la missione i Bianconeri si ritroveranno di fronte il Milan dalla doppia faccia: dopo aver chiuso il girone d’andata al primo posto è calato nella seconda parte della stagione.

In questo momento bianconeri e rossoneri sono appaiati in classifica a 69 punti, dietro a Inter campione d’Italia, Atalanta (vittoria in trasferta sul Parma), e il Napoli, volato a quota 70 grazie al successo nell’anticipo del sabato contro lo Spezia (4-1).

Assistiamo ad una bagarre incredibile: una di queste squadre rimmarrà fuori dalla Champions (passano solo le prime quattro). Fino all’ultimo minuto del campionato si giocheranno le proprie chance di qualificazione alla prossima Champions League. E le speranze di Juve e Milan si scontrano proprio questa sera nel big match di Serie A.

Come vedere Juve-Milan in tv e in streaming alternativa a Rojadirecta

Juve-Milan è in programma alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di

Juve Milan Formazioni: non solo FantaCalcio

Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now Tv e sulla piattaforma Sky Go.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny: Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo S.; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Alex Sandro, Bonucci, Demiral, Frabotta, Arthur, Ramsey, Bernardeschi, Felix Correia, Kulusevski, Dybala.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Dalot, Gabbia, Romagnoli, Kalulu, Tonali, Meite, Krunic, Hauge, Rebic, Leao, Mandzukic.

ARBITRO: Valeri di Roma.