DIRETTA INTER-MONACO Streaming Gratis Alternativa TV: orario, dove vedere l’amichevole di Calcio d’Estate 2022

Dove vedere Inter-Monaco streaming e diretta tv. Alle 20:30 di questa sera si gioca l’amichevole di preparazione alla Serie A 2022-2023 Inter-Monaco. I nerazzurri, dopo il 10-0 nella sgambata contro la Milanese e il 4-1 inflitto al Lugano a Cornaredo, alzano ancora l’asticella. Si gioca allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.

Dove vedere Inter-Monaco streaming e diretta tv invece di Rojadirecta

La partita Inter-Monaco sarà visibile in diretta tv in chiaro dalle ore 20:30 di oggi sabato 16 luglio 2022 su Sportitalia in chiaro sul canale 60 del Digitale Terrestre. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Sportitalia.com.

Le probabili formazioni di Inter-Monaco

Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, D’Ambrosio; Bellanova, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, Fontanarosa, Bastoni, Dimarco, Lazaro, Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Casadei, Correa, V Carboni, Pinamonti, Sanchez, Dzeko.

Monaco (4-2-3-1): Nubel; Aguilar, Maripan, Badiashile, Caio Henrique; Fofana, Jean Lucas; Gelson Martins, Volland, Golovin; Ben Yedder. Allenatore Clement. A disposizione in panchina: Majecki, Disasi, Matsima, Marcelin, Vanderson, Jakobs, Matazo, Pelé, Lemarechal, Akliouche, Diop, Minamino, Boadu.

Alternative per vedere Inter-Monaco streaming gratis al posto di Rojadirecta



Unica alternativa per vedere la diretta della partita amichevole di calcio Inter-Monaco in forma legale resta Sportitalia.com. Ci sarebbe eventualmente l’opzione Inter-Monaco Rojadirecta che però in Italia è ancora considerato illegale. Anche se, dobbiamo dirlo, con una semplice connessione Vpn, il sito più famoso al mondo delle dirette streaming è facilmente raggiungibile da qualsiasi parte del globo in cui vi troviate.