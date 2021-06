DIRETTA FRANCIA GERMANIA Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta: in chiaro su Rai Play | Europei di calcio

Appuntamento questa sera per Francia Germania (alternativa a Rojadirecta: diretta tv streaming in chiaro sui canali digitali di Rai e Sky) con fischio d’inizio alle ore 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera di oggi martedì 15 giugno 2021, partita valida per la 1a giornata del Gruppo F degli Europei di calcio di Euro 2020 e che si gioca dopo Ungheria-Portogallo delle 18 dello stesso girone.

Giocatori da tenere d’occhio secondo FlashScore: l’attaccante francese Antoine Griezmann ha segnato più gol contro la Germania che contro qualsiasi altra nazionale (quattro gol in sei scontri), mentre İlkay Gündoğan ha fatto gol in tre delle ultime cinque partite della Germania contro altre nazionali, segnando sempre il secondo o il terzo gol della partita. Statistica in evidenza: dai Mondiali 2014 in poi, la Francia ha sempre vinto la sua partita di apertura alle grandi competizioni, segnando esattamente tre gol in ciascuna occasione.

Diretta Francia Germania Streaming, probabili formazioni

Francia (4-3-1-2): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappé. Allenatore Deschamps. A disposizione in panchina: Mandanda, Maignan, Lenglet, Digne, Dubois, Lemar, Tolisso, Sissoko, Coman, Giroud, Dembélé, Ben Yedder.

Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry. Allenatore Löw. A disposizione in panchina: Leno, Trapp, Süle, Klostermann, Emre Can, Koch, Gunter, Musiala, Goretzka, Sané, Volland, Werner.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

Dove Vedere Francia Germania Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Guardalinee: Yuste e Fernandez. Quarto Uomo: Jovanovic (Serbia). VAR: Martinez Munuera. AVAR: Sanchez, Prieto, Hernandez.

Francia Germania in diretta tv sui canali digitali di Rai 1 con collegamenti pre-partita una mezz’ora circa prima dell’inizio del match. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Francia Germania è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.