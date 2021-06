DIRETTA FRANCIA SVIZZERA Streaming Gratis Alternativa con Rai Play e Sky

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Francia-Svizzera (alle 21), partita valida per gli ottavi di finale degli Europei di calcio di Euro 2020.

Dopo aver vinto consecutivamente Mondiale (1998) ed Europeo (2000) da giocatore, Deschamps può ripetere l’impresa da allenatore. Oltre alla Francia, solo Germania Ovest (EURO 1972, Mondiale 1974) e Spagna (EURO 2008 e 2012, Mondiale 2010) hanno detenuto contemporaneamente entrambi i titoli. La Francia si è qualificata a EURO 2020 grazie al primo posto nel Gruppo H con otto vittorie su 10 (P1 S1) e 25 punti, due in più della Turchia.

La Francia ha cominciato la fase finale con una vittoria per 1-0 contro la Germania a Monaco di Baviera, ma ha pareggiato le due partite successive a Budapest contro i padroni di casa dell’Ungheria (1-1) e contro i campioni in carica del Portogallo (2-2) in una sorta di ripetizione della finale del 2016. La sconfitta per 2-0 contro la Turchia dell’8 giugno 2019 è stata l’unica subita dalla Francia nei 90 minuti nelle ultime 20 partite di EURO (V15 P4).

Francia-Svizzera Streaming, probabili formazioni

FRANCIA (3-5-2): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Griezmann, Rabiot; Mbappé, Benzema. Ct: Deschamps. In panchina: Giroud, Ben Yedder, Hernandez, Maignan, Coman, Sissoko, Mandanda, Lemar, Tolisso, Dubois, Zouma.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Ct: Petkovic. In panchina: Mbabu, Zakaria, Vargas, Mvogo, Sow, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Gavranovic, Kobel, Schär, Cömert.

Arbitro: Fernando Andres Rapallini (Argentina). Ad assisterlo i connazionali Juan Pablo Belatti e Diego Yamil Bonfa. Quarto Uomo: Frankowski (Pol). VAR: Munuera (Spa). AVAR: Hernandez (Spa).

Dove Vedere Francia-Svizzera Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Francia-Svizzera in diretta tv sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Francia-Svizzera è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.