DIRETTA CROAZIA SPAGNA Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta con Video Sky

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Croazia Spagna alle 18 al Parken Stadium di Copenaghen, partita valida per gli ottavi di finale degli Europei di calcio di Euro 2020. La Croazia è stata battuta 1-0 dall’Inghilterra a Wembley nella prima giornata di UEFA EURO 2020. Quindi, ha pareggiato 1-1 contro la Repubblica Ceca e ha battuto la Scozia ad Hampden Park, arrivando seconda nel girone dietro gli inglesi. La Spagna e la Germania/Germania Ovest sono le squadre che hanno vinto più titoli europei, tre. La Spagna si è qualificata a UEFA EURO 2020 con otto vittorie e due pareggi nel Gruppo F. Ha staccato di cinque lunghezze la Svezia, contro la quale ha pareggiato 0-0 alla prima giornata del Gruppo E di EURO 2020.

Croazia Spagna Streaming, probabili formazioni

CROAZIA: Livaković; Juranović; Vida, Ćaleta-Car, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Vlašić; Rebić, Petković.

SPAGNA: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Alvaro Morata, Sarabia.

Arbitro: Cuneyt Cakir (Turchia). Ad assisterlo i connazionali Bahattin Duran e Tarik Ongun.

Dove Vedere Croazia Spagna Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Croazia Spagna in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.