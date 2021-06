DIRETTA Belgio-Portogallo dopo Olanda-Repubblica Ceca Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta con Rai Play e Sky

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Olanda-Repubblica Ceca (alle 18) e Belgio-Portogallo (alle 21), partite valide per gli ottavi di finale degli Europei di calcio di Euro 2020. La vincente tra Olanda e Repubblica Ceca dovrà vedersela ai quarti contro la Danimarca, vittoriosa sabato per 4-0 contro il Galles. La vincente tra Belgio-Portogallo affronterà ai quarti contro l’Italia di Mancini, vittoriosa sabato per 2-1 ai supplementari contro l’Austria. Già cinque reti per CR7 Cristiano Ronaldo, che ha portato a 14 il record di gol in una fase finale degli Europei.

Olanda-Repubblica Ceca Streaming, probabili formazioni

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfires, De Roon, Wijnaldum, F De Jong, Van Aanholt; Weghorst, Depay. CT Frank de Boer. A disposizione: Krul, Bizot, Veltman, Aké, Wijndal, Berghuis, Klaassen, Gravenberch, Malen, Koopmeiners, Timber, Gakpo.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Jankto; Schick. CT Jaroslav Silhavy. A disposizione: Mandous, Koubek, Brabec, Darida, Krmencik, Sevcik, Hlozek, Vydra, Kral, Mateju Pekhart, Sadilek.

ARBITRO: Karasev (Russia). GUARDALINEE: Demeshko e Gravilin. IV UOMO: Frappart (Francia). VAR: Attwell (Inghilterra). AVAR: Kavanagh (Inghilterra), Betts (Inghilterra), Gil (Polonia).

Dove Vedere Olanda-Repubblica Ceca Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Olanda-Repubblica Ceca in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Belgio-Portogallo Streaming, probabili formazioni

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, T Hazard; Carrasco, Lukaku, E Hazard.

CT Roberto Martínez. A disposizione: Mignolet, Sels, Boyata, Denayer, Tielemans, Dendoncker, Vanaken, Mertens, Benteke, Batshuayi, Trossard, Doku.

PORTOGALLO (4-1-4-1): Rui Patricio; Dalot, Pepe, Ruben Dias, R Guerreiro; Danilo; B Silva, Moutinho, B Fernandes, Diogo Jota; CR7 Cristiano Ronaldo. CT Fernando Santos. A disposizione: Lopes, Rui Silva, Fonte, Nelson Semedo, William Carvalho, João Palinha, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Ruben Neves, Sergio Oliveira, André Silva, João Felix.

ARBITRO: Brych (Germania). GUARDALINEE: Borsch, Lupp. IV UOMO: Kabakov (Bulgaria). VAR: Fritz. AVAR: Dingert, Gittelman, Ankert.

Dove Vedere Belgio-Portogallo Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Belgio-Portogallo in diretta tv sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Belgio-Portogallo è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

