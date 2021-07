DIRETTA BELGIO ITALIA Streaming Gratis Alternativa con Rai Play e Sky

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Belgio-Italia (alle 21), partita valida per i quarti degli Europei di calcio di Euro 2020. La vincitrice giocherà in semifinale a Wembley il 6 luglio. Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini parla in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale contro Lukaku e compagni a Monaco di Baviera: “De Bruyne e Hazard? Per uno spettatore vedere le squadre al completo sarebbe la cosa più bella, ci auguriamo che possano recuperare”.

Questa è la decima fase finale di EURO per l’Italia, la settima consecutiva dopo la mancata qualificazione del 1992 in Svezia. Solo due volte gli Azzurri non sono riusciti a superare la fase a gironi, nel 1996 e nel 2004, mentre nel 2016 sono arrivati ai quarti di finale. L’Italia ha vinto i Campionati Europei UEFA del 1968 in casa ed è stata due volte vicecampione – nel 2000 e 2012.

Belgio-Italia Streaming, formazioni ufficiali



BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T Hazard; Doku, De Bruyne; Lukaku. Allenatore Martinez. A disposizione in panchina: Kaminski, Sels, Boyata, Denayer, Praet, Trossard, Doku, Batshuayi, Benteke, E Hazard, Carrasco, Dendoncker.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Leo Bonucci, Giorgio Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Meret, Emerson, Acerbi, Toloi, Locatelli, Pessina, Bernardeschi, Cristante, Berardi, Belotti, Raspadori.

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia). Guardalinee: Klancnik e Kovacic. Quarto Uomo: Rapallini (Argentina). VAR: Dankert (Germania). AVAR: Fritz (Germania), Gittelmann (Germania), Gil (Polonia).

Dove Vedere Belgio-Italia Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Belgio-Italia in diretta tv sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Belgio-Italia è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.