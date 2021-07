DIRETTA ITALIA SPAGNA Streaming Alternativa Gratis con Rai Play e Sky

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Italia-Spagna (alle 21), partita valida per la prima semifinale degli Europei di calcio di Euro 2020. La vincitrice giocherà in finale l’11 luglio contro una tra Inghilterra e Danimarca, sempre a Wembley. Mancini deve fare a meno dell’infortunato Spinazzola (rottura del tendine d’Achille) e a sinistra in difesa si affida ad Emerson Palmieri. A centrocampo conferma di Verratti, nel tridente d’attacco invece Belotti partirà nuovamente dalla panchina (Immobile titolare), così come Chiesa conserverà una maglia in luogo di Berardi.

Italia-Spagna Streaming, formazioni



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Meret, Acerbi, Bastoni, Toloi, Florenzi, Locatelli, Pessina, Cristante, Bernardeschi, Berardi, Belotti.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Dani Olmo, Oyarzabal. Allenatore Luis Enrique. A disposizione in panchina: De Gea, Sanchez, D Llorente, Pau Torres, Gaya, Thiago Alcantara, M Llorente, Rodri, Fabian Ruiz, Traorè, Moreno, Alvaro Morata.

ARBITRO: Felix Brych (Germania). A coadiuvarlo i connazionali Borsch e Lupp come assistenti di linea, quarto uomo il russo Karasev, VAR l’altro tedesco Marco Fritz. Assistenti al VAR: Dingert, Gittelmann e Dankert.

Il CT Mancini a Sky Sport: “Spagna più difficile del Belgio”.

Dove Vedere Italia-Spagna Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Mancini in esclusiva a Sky Sport. “Giocano palla a terra da sempre e sono più avanti di noi su questo. Sarà una partita divertente, vedremo come andrà. Cosa mi intriga? Che se riusciremo a vincere andremo in finale. La Spagna è un avversario ancora più difficile del Belgio”.

Italia-Spagna in diretta tv sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Italia-Spagna è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

