DIRETTA ITALIA-Spagna Streaming Alternativa Rojadirecta Gratis con Rai Play

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Italia-Spagna (alle 20:45), partita valida come semifiale di Nations League. Italia e Spagna hanno concluso al primo posto i rispettivi gironi di Nations League: la formazione di Mancini ha preceduto Olanda, Polonia e Bosnia nel gruppo A della competizione, mentre quella di Luis Enrique ha avuto la meglio su Germania, Svizzera e Ucraina. La vincente di Italia e Spagna affronterà nella finale di Nations League una tra Belgio e Francia, che si affronteranno 24 ore più tardi nella seconda semifinale. La vincente del torneo succederà nell’albo d’oro al Portogallo, che due anni fa ha avuto la meglio sull’Olanda.

Italia-Spagna Streaming, formazioni



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Federico Chiesa, Lorenzo Insigne, Pellegrini. Allenatore Roberto Mancini.

Spagna (4-3-3): De Gea; Azpilicueta, Laporte, E Garcia, M Alonso; Koke, Busquets, Rodri; Oyarzabal, F Torres, Sarabia. Allenatore Luis Enrique.

Arbitro: Sergei Karasev (Russia).

Il CT Mancini a Sky Sport: “La UEFA Nations League è’ una competizione importante. E’ chiaro che arriva dopo un campionato d’Europa e sembra siano due gare così, prepararla in così poco tempo non è nemmeno semplice ma sono due gare tra le quattro migliori d’Europa e vogliamo migliorarci, questo è certo”.

Dove Vedere Italia-Spagna Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Italia-Spagna in diretta tv sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita Italia-Spagna in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.