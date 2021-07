DIRETTA Inghilterra-Danimarca Streaming Alternativa a Rojadirecta Gratis con Rai Play e Sky

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Inghilterra-Danimarca (alle 21), partita valida per la seconda semifinale degli Europei di calcio di Euro 2020. La vincitrice giocherà in finale l’11 luglio contro l’Italia.

Inghilterra e Danimarca definiranno la seconda finalista di Euro 2020. Sebbene gli inglesi sembrino favoriti in questa serie, la squadra danese è stata una rivelazione nel torneo e ha una spinta emotiva speciale, poiché giocherà anche per Christian Eriksen.

La partecipazione della “Red Dynamite” è stata eccezionale, ma uno dei suoi episodi più ricordati è il crollo a terra che Eriksen ha subito durante la partita contro la Finlandia e nonostante il suo recupero sia stato favorevole, non può comunque essere presente in campo con i compagni: moralmente è un grande incoraggiamento. Così ha considerato il tecnico Kasper Hjulmand:

“Siamo in comunicazione permanente: parlo con lui spesso. Penso a lui tutto il tempo e l’ho fatto anche quando siamo entrati nella struttura qui a Londra. Sentiamo che è qui con noi. Giochiamo per lui e con lui. Non c’è dubbio su questo. Questo è quello che posso dire di Christian. Spero che, se raggiungiamo la Finale, saremo insieme”.

Dove Vedere Inghilterra-Danimarca Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Inghilterra-Danimarca in diretta tv sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Inghilterra-Danimarca è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Inghilterra-Danimarca Streaming, formazioni



INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sancho, Mount, Sterling; Kane. CT Southgate. In panchina: Ramsdale, Trippier, Mings, White, James, Grealish, Henderson, Foden, Bellingham, Saka, Rashford, Calvert-Lewin.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Damsgaard, Dolberg, Braithwaite. CT Hjulmand. In panchina: Lossl, Anderson, Boilesen, Jorgensen, Skov, Norgaard, Wass, Jensen, Anders Christiansen, Poulsen, Cornelius, Wind.

Arbitro: Makkelie (Paesi Bassi). GUARDALINEE: Steegstra e De Vries. IV UOMO: Hategan (Romania). VAR: Van Boekel. AVAR: Blom, Gittelmann (Germania), Gil (Polonia).