DIRETTA INGHILTERRA GERMANIA Streaming Gratis Alternativa con Video Sky

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Inghilterra Germania alle 18 a Londra, partita valida per gli ottavi di finale degli Europei di calcio di Euro 2020.

Precedenti di Inghilterra-Germania

• I 32 confronti precedenti si sono conclusi in assoluto equilibrio, con 13 vittorie per squadra. L’Inghilterra ha segnato 51 gol, contro i 42 della Germania.

• Gareth Southgate, attuale Ct dell’Inghilterra, è stato suo malgrado protagonista dell’ultimo confronto nella fase a eliminazione diretta, sbagliando il sesto calcio di rigore dell’Inghilterra contro la Germania dopo un 1-1 a Wembley in semifinale di EURO ’96. Gli inglesi si erano portati in vantaggio al 3′ con Alan Shearer, ma Stefan Kuntz ha pareggiato 13 minuti dopo. La Germania ha poi vinto il torneo grazie a un 2-1 sulla Repubblica Ceca al golden gol nella finale di Wembley.

• L’Inghilterra si è presa una rivincita a UEFA EURO 2000 vincendo 1-0 con gol di Shearer a Charleroi alla seconda giornata contro i campioni in carica. Nessuna delle due squadre, però, ha raggiunto la fase a eliminazione diretta.

• L’unico altro confronto a EURO tra le due squadre risale ai quarti di finale del 1972. Günter Netzer – autore del secondo gol dal dischetto – ha ispirato la vittoria della Germania Ovest per 3-1 a Wembley nella gara di andata (a segno anche Uli Hoeness e Gerd Müller). La gara di ritorno è finita 0-0 e la Germania Ovest ha poi vinto il torneo per la prima volta.

• La sfida più importante è stata la finale di Coppa del Mondo FIFA 1966 a Wembley, con tripletta di Geoff Hurst e 4-2 per l’Inghilterra dopo i tempi supplementari.

• La Germania Ovest si è riscattata ai Mondiali di quattro anni dopo, rimontando due gol e vincendo 3-2 ai supplementari a León, e nella semifinale di Italia ’90 a Torino, imponendosi 4-3 ai rigori dopo un altro 1-1.

• Nell’ultimo confronto ufficiale, agli ottavi dei Mondiali del 2010 a Bloemfontein, la Germania si è imposta 4-1 con doppietta di Thomas Müller. In porta per i tedeschi c’era Manuel Neuer.

• In seguito, le squadre si sono affrontate quattro volte in amichevole, con due vittorie per la Germania e una per l’Inghilterra. L’ultima, giocata a Wembley a novembre 2017, con l’esordio in nazionale di Jordan Pickford, è terminata a reti inviolate. Quella è stata la seconda partita tra Southgate e Löw, con la prima risalente a otto mesi prima che era terminata 1-0 per la Germania a Dortmund.

• La Germania non ha mai perso nelle ultime sette gare a Wembley (V5 P2) contro l’Inghilterra; l’ultima sconfitta è stata quella per 2-0 contro l’Inghilterra in amichevole a marzo 1975, con gol di Colin Bell e Malcolm MacDonald. L’ultima sconfitta in partite ufficiali in quello stadio è stata nella finale del Mondiale del 1966.

Dove Vedere Inghilterra Germania Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Inghilterra Germania in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now.

Inghilterra Germania Streaming, formazioni ufficiali



INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Sterling, Kane, Saka. CT Southgate.

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Muller; Werner. CT Loew.

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi). Gli assistenti saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries, mentre al Var ci sarà Pol van Boekel.