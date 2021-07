DIRETTA SPAGNA SVIZZERA Streaming Gratis Alternativa a ROJADIRECTA con Rai Play e Sky

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Spagna-Svizzera (alle 18), partita valida per i quarti degli Europei di calcio di Euro 2020. La vincitrice affronterà Italia o Belgio (giocano alle 21) in semifinale a Wembley il 6 luglio.

La Svizzera ha centrato una sola vittoria in 22 partite contro la Spagna (P5 S16) ma ha perso solo una volta nelle ultime quattro (V1 P2). La Spagna ha segnato 48 gol in 22 partite contro la Svizzera, subendone 18. La Svizzera disputa i quarti di EURO per la prima volta. Ha partecipato tre volte ai quarti di Coppa del Mondo, perdendo contro la Cecoslovacchia nel 1934 (2-3), l’Ungheria nel 1938 (0-2) e l’Austria nel 1954 (5-7). La Spagna partecipa a EURO per la settima volta consecutiva. Ha vinto il torneo nel 1964, nel 2008 e nel 2012, diventando la prima squadra a difendere il titolo.

Spagna-Svizzera Streaming, probabili formazioni

Svizzera (3-5-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez; Widmer, Freuler, Zacaria, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo. Allenatore Vladimir Petković.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Alvaro Morata, Gerard Moreno. Allenatore Luis Enrique Martínez García.

Arbitro: Oliver (Inghilterra).

Dove Vedere Spagna-Svizzera Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Spagna-Svizzera in diretta tv sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Spagna-Svizzera è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

