DIRETTA SLOVACCHIA SPAGNA Streaming Gratis Alternativa con Sky Sport | Europei di calcio

Appuntamento questa sera per Slovacchia Spagna (alternativa a Rojadirecta: diretta tv streaming sui canali digitali di Sky Sport) con fischio d’inizio alle ore 18:00 allo stadio La Cartuja di Siviglia di oggi mercoledì 23 giugno 2021, in quella che è la terza e ultima giornata del Gruppo E degli Europei di calcio di Euro 2020.

Diretta Slovacchia Spagna Streaming, probabili formazioni

Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hrosovsky; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda. CT Tarkovic. A disposizione: Kuciak, Rodak, Valjent, Hancko, Koscelnik, Gregus, Weiss, Benes, Lobotka, Hromada, Bozenik, Duris.

Spagna (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Laporte, D.Llorente, Gaya; M Llorente, Busquets, Alcantara; Moreno, Alvaro Morata, Traoré. CT Luis Enrique. A disposizione: De Gea, R Sanchez, Alba, Rodri, Koke, F Ruiz, Pedri, F Torres, Olmo, Sarabia, Oyarzabal.

Arbitro: Björn Kuipers (Paesi Bassi). Guardalinee: Van Roekel e Zeinstra.

Dove Vedere Slovacchia Spagna Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Quarto Uomo: Frappart (Francia). VAR: Van Boekel. AVAR: Blom, Gittelmann, Dankert.

Slovacchia Spagna in diretta tv è disponibile su Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now, utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.