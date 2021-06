DIRETTA UNGHERIA PORTOGALLO Streaming Gratis Alternativa, dove vedere Europei di calcio

Appuntamento questa sera per Ungheria Portogallo (alternativa a Rojadirecta: diretta tv streaming in chiaro sui canali digitali) con fischio d’inizio alle ore 18:00 alla Puskas Arena di Budapest di oggi martedì 15 giugno 2021, partita valida per la 1a giornata del Gruppo F degli Europei di calcio di Euro 2020.

La qualificazione all’edizione 2016 dei Campionati Europei ha concluso una lunga attesa per l’Ungheria, che mancava da un torneo di questo livello da 30 anni; quindi, essersi qualificata per la seconda edizione consecutiva di questa competizione è già di per sé un successo. Tuttavia è un battesimo del fuoco, in quanto affronta i campioni in carica del Portogallo, una nazionale che non ha mai battuto in 13 tentativi (4 pareggi, 9 sconfitte). Inoltre, non è riuscita a segnare in cinque degli ultimi sei scontri contro la nazione iberica.

Il Portogallo punta a emulare la vicina Spagna e diventare la seconda squadra a vincere due campionati europei consecutivi. La storia suggerisce che dovrebbe superare la fase a gironi abbastanza facilmente, dato che è arrivato alla fase a eliminazione diretta in tutte e sette le sue presenze agli Europei, ma nonostante ciò, va sottolineato che non è riuscito a vincere ciascuno degli ultimi cinque primi incontri di un grande torneo (3 pareggi, 2 sconfitte).

Diretta Ungheria Portogallo Streaming, probabili formazioni

Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Fiola, Orban, At Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Varga; Ad Szalai, Sallai.

Allenatore Rossi.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo. Allenatore Santos.

Arbitro: Cüneyt Çakır (Turchia).

Dove Vedere Ungheria Portogallo Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Ungheria Portogallo in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.