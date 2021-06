Un’Estate Italiana di Edoardo Bennato e Gianna Nannini: On Air il Nuovo Spot TV per gli Europei di Calcio

Spotify torna in comunicazione con la nuova campagna “Solo tu” e con uno spot TV dedicato al mercato italiano e firmato The Story Lab, la full creative advertainment agency di dentsu guidata da Stefano Pagani, dedicato agli Europei e a tutti gli italiani che vivono il calcio in modo unico, anche grazie alla musica.

Una campagna che celebra l’unicità delle abitudini di ascolto di ciascuno di noi e la capacità di Spotify di offrire contenuti personalizzati che rispondano perfettamente alle nostre attitudini e personalità, che siano brani, podcast o playlist.

Lo spot TV sarà on air per tutta la durata della competizione sulle reti RAI e Sky, e sarà supportato anche dai formati digital.

Maurizio Tozzini, Executive Creative Director di The Story Lab in una nota:

“Mentre ero in piazza a cantare, più di 30 anni fa, non avrei mai immaginato che questa canzone ci avrebbe unito tanto a lungo da diventare la protagonista di uno spot nel 2021. Eppure è così. È il grande potere della musica, e di Spotify […] Mi rende particolarmente orgoglioso raccontare, attraverso questa canzone, l’unicità di un brand che è di tutti, ma anche di ciascuno, in modi diversi”.

La campagna inoltre prevede una forte pianificazione digital e social sui profili del brand ma anche su TikTok e su Twitch, con la collaborazione di artisti, influencer e creators.

