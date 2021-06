DIRETTA SPAGNA SVEZIA Streaming Gratis Alternativa in chiaro su Rai Play | Europei di calcio

Appuntamento questa sera per Spagna Svezia (alternativa a Rojadirecta: diretta tv streaming in chiaro sui canali digitali di Rai e Sky) con fischio d’inizio alle ore 21:00 alla Cartuja di Siviglia di oggi lunedì 14 giugno 2021, partita valida per la 1a giornata del Gruppo E degli Europei di calcio di Euro 2020.

Giocatori da tenere d’occhio: Mikel Oyarzabal ha segnato il gol finale nella vittoria casalinga della Spagna per 3-0 contro la Svezia durante le qualificazioni per EURO 2020, mentre lo svedese Marcus Berg ha segnato nello scontro diretto di ritorno pareggiato per 1-1, un risultato di cui entrambe queste squadre potrebbero accontentarsi qui, dato che le ultime due edizioni degli Europei hanno visto la squadra vincitrice del torneo pareggiare la partita di apertura esattamente con quel risultato. Statistica in evidenza: nessuna delle ultime 12 vittorie della Spagna in quelle fasi finali l’ha vista subire gol nei primi 30 minuti di gioco.

Diretta Spagna Svezia Streaming, probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Simon; M Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Rodri, Fabian Ruiz; Ferran Torres, Alvaro Morata, Moreno. Allenatore Luis Enrique. A disposizione in panhcina: De Gea, Robert Sanchez, Azpilicueta, D Llorente, E Garcia, Gayà, Thiago Alcantara, Dani Olmo, A. Traoré, Sarabia, Oyarzabal, Pedri.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Berg, Isak. Allenatore Janne Andersson. A disposizione in panchina: Johnsson, Nordfeldt, Granqvist, Bengtsson, Helander, Krafth, P Jansson, Svensson, Sema, Claesson, Quaison, J Larsson.

Arbitro: Slavko Vinčić (Slovenia). Guardalinee: Klancnik e Kovacic. Quarto Uomo: Massa (Italia). VAR: Dankert (Germania). AVAR: Kavanagh e Betts (Inghilterra), Blom (Paesi Bassi).

Dove Vedere Spagna Svezia Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Spagna Svezia in diretta tv sui canali digitali di Rai 1 con collegamenti pre-partita una mezz’ora circa prima dell’inizio del match. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Spagna Svezia è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

