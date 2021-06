DIRETTA OLANDA UCRAINA Streaming Gratis Alternativa in chiaro su Rai Play | Europei di calcio

Appuntamento questa sera per Olanda Ucraina (alternativa a Rojadirecta: diretta tv streaming in chiaro sui canali digitali di Rai e Sky) con fischio d’inizio alle ore 21:00 alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam di oggi domenica 13 giugno 2021, valida per la 1a giornata del Gruppo C degli Europei di calcio di Euro 2020.

Memphis Depay (attaccante dell’Olympique Lione), il giocatore di maggior valore dei Paesi Bassi, ha segnato quattro degli ultimi sei gol della sua Nazionale, tutti di fila: è il primo giocatore a realizzare un’impresa del genere dopo Robin van Persie nel 2013. Un giocatore da tenere d’occhio per quanto riguarda l’Ucraina sarà Ruslan Malinovskyi (in Italia gioca nell’Atalanta): ha contribuito a ben 15 gol (sei gol, nove assist) nelle sue 11 presenze precedenti con l’Atalanta nella Serie A italiana.

Diretta Olanda Ucraina Streaming, probabili formazioni

Olanda (3-5-2): Stekelenburg; Timber, De Vrij, Blind; Dumfries, F De Jong, De Roon, Wijnaldum, Wijndal; Depay, Weghorst. Allenatore F De Boer. A disposizione: Krul, Bizot, Veltman, Van Aanholt, Aké, Promes, Klaassen, Gravenberch, Koopmeiners, Berghuis, L De Jong, Malen.

Ucraina (4-1-4-1): Bushchan; Karavaev, Krytsov, Matviyenko, Mykolenko; Sydorchuk; Yarmolenko, Zinchenko, Malinovskyi, Zubkov; Yaremchuk. Allenatore Shevchenko. A disposizione: Pyatov, Trubin, Sobol, Zabarnyi, Matviyenko, Sudakov, Stepanenko, Shaparenko, Marlos, Makarenko, Bezus, Dovbyk.

Arbitro: Brych (Germania).

Dove Vedere Olanda Ucraina Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Guardalinee: Borsch e Lupp. Quarto Uomo: Frankowski (Polonia). VAR: Fritz. AVAR: Dingert, Betts (Inghilterra), Attwell (Inghilterra).

Olanda Ucraina in diretta tv sui canali digitali di Rai 1 con collegamenti pre-partita una mezz’ora circa prima dell’inizio del match. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Olanda Ucraina è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

