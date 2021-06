DIRETTA BELGIO RUSSIA Streaming Gratis Alternativa in chiaro su Rai Play | Europei di calcio

Appuntamento questa sera per Belgio Russia (alternativa a Rojadirecta: diretta tv streaming in chiaro sui canali digitali di Rai e Sky) con fischio d’inizio alle ore 21:00 allo Stadio San Pietroburgo di oggi sabato 12 giugno 2021, valida per la 1a giornata del Gruppo B degli Europei di calcio di Euro 2020.

Diretta Belgio Russia Streaming, probabili formazioni

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Carrasco; Mertens, T. Hazard; Lukaku. Allenatore Roberto Martinez.

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Karavaev, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov; Zobnin, Ozdoev; Kuzyaev, Golovin, Al. Miranchuck; Dzyuba. Allenatore Stanislav Cherchesov.

ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz (Spagna).

Dove Vedere Belgio Russia Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Belgio Russia in diretta tv sui canali digitali di Rai 1 con collegamenti pre-partita una mezz’ora circa prima dell’inizio del match.

sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Belgio Russia è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.