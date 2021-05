Diretta NAPOLI VERONA Streaming Alternativa a ROJADIRECTA TV: dove vedere la sfida del Maradona

Tutto pronto per vedere Napoli Verona streaming alternativo a Rojadirecta Gratis. Il Napoli, contro il Verona, proverà a completare una grande rimonta. Un successo al Maradona garantirebbe l’accesso in Champions League e un pari tra Atalanta e Milan potrebbe regalare agli azzurri il secondo posto. Gattuso, prima del probabile addio, cercherà di lasciare il Napoli nel migliore dei modi. Di fronte il Verona che, dopo un girone d’andata meraviglioso, sembra aver staccato la spina da molto tempo. L’undici di Juric non vince dal 3 aprile, data del 2-0 rifilato al Cagliari. Da quel momento in poi cinque sconfitte e tre pareggi per i gialloblu.

Come vedere Napoli Verona Streaming e TV alternativa a Rojadirecta

Napoli Verona è in programma alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 23 maggio 2021 (si gioca in contemporane a Atalanta-Milan e Bologna-Juventus) e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale

terrestre),(numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e(numero 252 del satellite). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su(link www.nowtv.it) e sulla piattaforma(link skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso. A disposizione: Ospina, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanzo, Demme, Elmas, D’Agostino, Lobotka, Politano, Mertens, Petagna.

Verona (3-4-2-1): Pandur; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic. Allenatore Juric. A disposizione: Silvestri, Berardi, Dawidowicz, Ruegg, Ceccherini, Sturaro, Ilic, Salcedo, Colley, Favilli, Lasagna.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Longo e Valeriani. Quarto uomo: Fourneau. Var: Nasca. Avar: Cecconi.