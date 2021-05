Diretta ATALANTA MILAN Streaming Alternativa a ROJADIRECTA TV: dove vedere il Derby di Lombardia

Tutto pronto per vedere Atalanta Milan streaming alternativo a Rojadirecta Gratis. Vincere contro il Milan (ma potrebbe bastare anche un pareggio, se il Napoli non battesse il Verona…) consegnerebbe la squadra di Gasperini agli annali. Mai l’Atalanta, infatti, ha chiuso un campionato di Serie A così in alto. Ad appena un gradino dallo scudetto. Al stesso tempo, la Dea stabilirebbe altri quattro nuovi primati nella sua storia: numero di vittorie (24, superando le 23 dello scorso anno), successi nel girone di ritorno (14, uno in più dell’ultimo campionato), punti (81, prima volta oltre quota 80, battendo i 78 del 2019-20) e vittorie consecutive in casa (8, una in più che in altre tre occasioni – 1948, 1968 e 2020).

Dall’altra parte un Milan che vuole tornare in Champions League dopo 7 lunghi e interminabili anni di assenza. Quella che andrà in scena sarà la sfida numero 120 in Serie A tra orobici e meneghini. Il bilancio complessivo sorride al Milan in virtù delle 51 vittorie a fronte dei 43 pareggi e delle 25 affermazioni dell’Atalanta.

Come vedere Atalanta-Milan Streaming e TV alternativa a Rojadirecta

Atalanta-Milan è in programma alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 23 maggio 2021 (si gioca in contemporane a a Bologna-Juventus) e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 del satellite). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now Tv (link www.nowtv.it) e sulla piattaforma Sky Go (link skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati.

Atalanta Milan Formazioni: non solo FantaCalcio

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Duvan Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione: Sportiello, F Rossi, Palomino, Caldara, Ruggeri, Sutalo, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Lammers, Muriel.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu; Leao. Allenatore Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Kalulu, Dalot, Romagnoli, Gabbia, Meite, Tonali, Castillejo, Hauge, Krunic, Mandzukic, D Maldini.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Giallatini e Bindoni. Quarto uomo: Doveri. VAR: Aureliano. AVAR: Tolfo.