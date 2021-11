DIRETTA Napoli-Verona Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Napoli-Verona Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18 di oggi domenica 7 novembre 2021 per la 12a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022: allo stadio Diego Armando Maradona, si sfidano il Verona di Tudor e il Napoli di Spalletti.

Le formazioni di Napoli-Verona

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Demme, Lobotka, Elmas, Lozano, Ounas, Mertens, Petagna. Indisponibili: Malcuit, Manolas. Squalificati: Koulibaly.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor. A disposizione in panchina: Pandur, A Berardi, Ceccherini, Cancellieri, Cetin, Ruegg, Sutalo, Magnani, Hongla, Bessa, Lasagna, Kalinic. Indisponibili: Frabotta, Ilic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Bindoni e Dei Giudici. IV uomo: Marcenaro. Var: Abisso. Avar: Meli.

Dove vedere Napoli-Verona in Diretta TV

Napoli-Verona da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Napoli-Verona Live Streaming

Napoli-Verona sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Streaming gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW. Non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Verona streaming.