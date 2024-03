VIDEO: Orca solitaria uccide e mangia Squalo Bianco in soli 2 minuti

Nuove riprese catturano un’orca solitaria che uccide e mangia uno squalo bianco in soli 2 minuti, rivelando che non hanno bisogno di cacciare in branco per abbattere uno dei predatori più formidabili dell’oceano.

Nel video youtube, lo squalo tenta disperatamente di fuggire mentre l’orca lo segue da vicino, prima di scomparire sotto la superficie. Poco dopo, l’orca viene vista nuotare via portando un fegato tra le fauci.

In uno studio pubblicato il 1° marzo nell’African Journal of Marine Science, gli scienziati hanno confermato che questo caso è il primo record mai registrato di un’orca solitaria (Orcinus orca) che caccia e consuma uno squalo bianco (Carcharodon carcharias) senza l’aiuto dei suoi compagni di branco.

L’incidente ha avuto luogo nel mese di giugno del 2023, quando i ricercatori su una imbarcazione turistica hanno avvistato due orche – conosciute con i nomi di Port e Starboard a causa del collasso delle loro pinne dorsali – a sud di Seal Island, in Sud Africa. Le due orche hanno già una reputazione per attaccare gli squali bianchi e consumare i loro fegati ricchi di nutrienti, un comportamento nuovo che ha spinto gli squali bianchi a lasciare una zona di caccia popolare.

Dopo essersi avvicinati alle orche, i ricercatori hanno notato una sostanza oleosa galleggiante in superficie, uccelli che si tuffavano in acqua e “il distintivo odore del fegato di squalo“, secondo la ricerca. I ricercatori hanno ipotizzato che le due orche avessero già ucciso uno squalo prima dell’arrivo della barca. L’autrice principale Alison Towner, biologa marina presso l’Università di Rhodes, ha spiegato che il fegato di squalo ha un odore ricco, grasso e non del tutto sgradevole, ma molto difficile da descrivere.

La barca ha poi avvistato uno squalo bianco giovane di 8 piedi in superficie con Starboard in caccia dietro di esso. Starboard ha afferrato la pinna pettorale dello squalo e lo ha squarciato nel punto giusto per estrarre il fegato. Poco dopo, una barca per immersioni ha visto Starboard nuotare con un pezzo di fegato sanguinante in bocca.

Esther Jacobs, fondatrice dell’iniziativa di conservazione degli squali Keep Fin Alive, ha definito l’evento “devastante e potente“. Anche se non è stato visto il momento in cui Starboard ha rimosso il fegato dello squalo, Towner crede che lo squalo sia stato ucciso istantaneamente. Le orche predano gli squali per i loro fegati grassi e ricchi di nutrienti.

Questo comportamento potrebbe avere implicazioni importanti per la conservazione, poiché potrebbe alterare l’equilibrio degli ecosistemi marini.