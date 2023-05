Ragazza di 13 anni attaccata da uno squalo in Florida

Una giovane di 13 anni è stata attaccata e ferita da uno squalo durante il suo bagno in una spiaggia della Florida. Ella Reed ha raccontato che si era seduta in acqua vicino al molo di Fort Pierce Beach quando ha sentito un dolore acuto al fianco e ha visto lo squalo. “Lo squalo era molto forte”, ha detto. “Mi ha colpito forte allo stomaco”. La ragazza ha colpito lo squalo per allontanarlo, ma è tornato. “Ho usato il mio braccio e la mia mano per difendermi”, ha spiegato Ella.

Quando lo squalo si è avvicinato nuovamente, la ragazza ha chiamato sua madre e suo fratello che erano sulla spiaggia. La madre ha descritto la figlia completamente coperta di sangue. Ella è stata portata in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico per una ferita di 25 centimetri e per bloccare l’emorragia. La ragazza sta bene e non è in pericolo di vita. Al contrario, un insegnante di 46 anni è stato ucciso da uno squalo bianco in South Australia.