Il boom del gelato artigianale in Italia

Il mercato del gelato artigianale in Italia è in costante crescita, con un aumento del 16% delle vendite nel 2022 rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 2.7 miliardi di euro. Il settore degli ingredienti e dei semilavorati per il gelato artigianale italiano è leader mondiale, con 65 imprese coinvolte, export pari al 70% della produzione e un fatturato complessivo di oltre 4 miliardi di euro.

Il gelato artigianale è considerato un fiore all’occhiello del made in Italy, in contrasto con quello industriale, che utilizza preparati chimici. Don Peppinu, una gelateria artigianale siciliana, offre ai suoi clienti un prodotto di alta gamma, con materie prime selezionate e ricette tradizionali, senza l’utilizzo di prodotti chimici. La filosofia di Don Peppinu ha portato la gelateria a vincere numerosi premi e ad espandersi in diverse città italiane e negli Stati Uniti.