Successo del 10eLotto in Campania: 124.000 euro di vincite

NAPOLI – La Campania ha ottenuto successo nel 10eLotto. Nella estrazione del sabato 6 maggio sono state ottenute vincite per un totale di 124000 euro: a Capua, in provincia di Caserta, due giocate identiche hanno fruttato 50000 euro ciascuna, grazie a un 9 Oro, mentre un giocatore di Casavatore, in provincia di Napoli, ha centrato un 4 Doppio Oro da 24000 euro. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per circa 25 milioni di euro in Italia, con un totale di oltre 1,38 miliardi di euro in questo 2023.