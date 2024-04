Terremoto Taiwan: Scossa di Magnitudo 7.3 provoca vittime e danneggiamenti

Dalla scorsa notte una rilevante sequenza di scosse sismiche si è verificata lungo la costa nord-orientale dell’isola di Taiwan. Il sisma più potente è avvenuto alle 01:58 (ora italiana; le 7:58 locali) con una magnitudo approssimativa di 7,3 (7,4 secondo USGS), ad una profondità di circa 15 km. Questo evento principale è stato seguito da una seconda forte scossa con una magnitudo di circa 6,4, avvenuta circa 13 minuti dopo e con epicentro più settentrionale, oltre ad altre scosse di minore intensità.

: 10 morti e più di 800 il numero di feriti.

La zona coinvolta da questa sequenza sismica è caratterizzata da una significativa attività sismica, dovuta alla convergenza delle placche oceaniche delle Filippine ed Euroasiatica, con una velocità di convergenza tra le più elevate al mondo, pari a circa 8 cm/anno.

Numerosi eventi sismici di magnitudo superiore a quello verificatosi questa notte hanno colpito l’area dal 1900 ad oggi, con il più intenso registrato il 12 aprile 1910 con una magnitudo stimata di 8,1. Negli ultimi 50 anni, sono stati registrati altri sei terremoti con magnitudo superiore a 7,0 entro 250 chilometri dall’epicentro dell’evento attuale. Quest’ultimo sisma rappresenta il più forte in Taiwan dal 1999, quando un terremoto di magnitudo 7,7 causò la morte di oltre duemila persone.

Taiwan occupa una posizione geologica complessa, situata vicino all’intersezione di tre grandi placche tettoniche: il Mar delle Filippine a est e sud-est, l’Eurasia a nord e ovest e la Sonda a sud-ovest. Il confine delle placche nell’isola è caratterizzato da una zona di collisione tra l’arco insulare di Luzon (Filippine) e la crosta continentale più leggera dell’Eurasia al largo della Cina. Questa zona di collisione si estende lungo la costa occidentale di Taiwan, passando alla zona di subduzione di Manila con una direzione opposta (da ovest a est).

Il terremoto di questa notte ha causato danni significativi e crolli alle infrastrutture e agli edifici in tutto l’isola, con un bilancio provvisorio di circa 10 vittime, 800 feriti e circa 90.000 persone senza elettricità. La scossa è stata avvertita anche in Cina, in particolare nella provincia di Fujian e fino a Shanghai.

Dopo il sisma principale, il Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) ha emesso un allarme tsunami per Taiwan, Giappone e Filippine, ma fortunatamente l’allerta è stata revocata nelle ore successive. Tuttavia, i dati dei sensori mareografici intorno all’isola di Taiwan, campionati ogni ora, non sono sufficienti per identificare lo tsunami, che ha un periodo di circa 10-15 minuti.

I dati provenienti dall’isola di Ishigakijima, vicina a Taiwan e con un campionamento ogni minuto, mostrano un aumento massimo del livello del mare di 16 cm, con un periodo di 14 minuti.