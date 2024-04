Nessun vincitore del Powerball sabato, jackpot a $975 milioni

Nessun biglietto ha centrato la combinazione vincente del Powerball sabato scorso, facendo lievitare il montepremi a $975 milioni. Si tratta del quinto premio più alto nella storia del gioco, con un’opzione in denaro equivalente a $471.7 milioni.

Nessun jackpot sabato, ma quattro premi da $1 milione

Quattro biglietti venduti in Illinois, Louisiana, Michigan e Pennsylvania hanno indovinato le cinque sfere bianche, vincendo $1 milione ciascuno.

Sei jackpot vinti nel 2023

11 ottobre: $1.765 milioni (California)

Luglio: $1.000 milioni

Fine aprile: $252.6 milioni (Ohio)

4 marzo: $162.6 milioni (Virginia)

6 febbraio: $754.6 milioni (Washington)

Come si gioca a Powerball

Per partecipare è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 59, oltre a un sesto numero tra 1 e 26, che si chiama Powerball.

Puoi scegliere i tuoi numeri selezionandoli su una schedina oppure lasciare che sia la macchina della lotteria a scegliere i numeri in modo casuale.

I giocatori vincono un premio abbinando uno dei 9 modi per vincere. Il jackpot viene vinto abbinando le cinque palline bianche in qualsiasi ordine e la Powerball rossa.

Come riscuotere il premio

I vincitori del jackpot possono scegliere di riceverlo come rendita, pagato in 30 pagamenti graduali in 29 anni, o come pagamento unico. Entrambe le opzioni di premio pubblicizzate sono al lordo delle tasse federali e giurisdizionali.

Quanto costa giocare a Powerball

Il biglietto per partecipare costa $ 2 per gioco. Puoi pagare un importo extra chiamato ‘Powerplay’ in modo che, se vinci, le tue vincite vengano moltiplicate per due, tre, cinque o dieci. In Idaho e Montana, Powerball è incluso in Power Play per un prezzo di acquisto minimo di $ 3 per gioco.

Quando sono le estrazioni e dove si può giocare?

Le estrazioni si svolgono ogni lunedì, mercoledì e sabato alle 22:59 ET, presso lo studio di disegno della Florida Lottery a Tallahassee. Il Powerball si gioca in 45 stati, oltre a Washington DC, Isole Vergini e Porto Rico.

Informazione importante

Le informazioni fornite sono solo a scopo informativo. Si prega di consultare il sito ufficiale di Powerball per le regole complete e aggiornate. Buona fortuna!