Il 17 ottobre 2015, un incontro di boxe ha cambiato per sempre la vita di due pugili: Terrel Williams e Prichard Colón. Durante il combattimento, Williams ha sferrato colpi proibiti al rivale portoricano, causandogli danni cerebrali catastrofici che lo hanno costretto a trascorrere più di 200 giorni in coma.

Cosa è successo a Terrel Williams dopo la tragedia?

Carriera pugilistica : Williams è rimasto inattivo per due anni dopo l’incontro con Colón. Ha fatto il suo ritorno nel 2017, vincendo tre dei suoi successivi quattro combattimenti. Tuttavia, ha subito una sconfitta nel suo ultimo incontro nel settembre 2019.

: Williams è rimasto inattivo per due anni dopo l’incontro con Colón. Ha fatto il suo ritorno nel 2017, vincendo tre dei suoi successivi quattro combattimenti. Tuttavia, ha subito una sconfitta nel suo ultimo incontro nel settembre 2019. Sanzioni : Nonostante le accuse di condotta antisportiva, Williams non ha ricevuto alcuna sanzione ufficiale da parte delle autorità competenti. Un rapporto del Dipartimento statale di regolamentazione professionale e occupazionale della Virginia ha affermato di non avere il potere di sanzionare nessuna delle parti coinvolte.

: Nonostante le accuse di condotta antisportiva, Williams non ha ricevuto alcuna sanzione ufficiale da parte delle autorità competenti. Un rapporto del Dipartimento statale di regolamentazione professionale e occupazionale della Virginia ha affermato di non avere il potere di sanzionare nessuna delle parti coinvolte. Responsabilità del medico curante : Il rapporto ha inoltre evidenziato le responsabilità del medico curante, Richard Ashby, che permise il proseguimento del combattimento nonostante Colón avesse lamentato vertigini durante il settimo round.

: Il rapporto ha inoltre evidenziato le responsabilità del medico curante, Richard Ashby, che permise il proseguimento del combattimento nonostante Colón avesse lamentato vertigini durante il settimo round. Le sue parole: Nel 2018, Williams ha espresso il suo rammarico per l’accaduto e ha affermato di pregare per Colón ogni giorno. Ha negato di aver mai avuto intenzione di fare del male al suo avversario e ha dichiarato di soffrire a sua volta per le conseguenze del tragico evento.

Altri dettagli

Record di combattimenti : 19 combattimenti, 18 vittorie (13 per KO), 1 sconfitta

: 19 combattimenti, 18 vittorie (13 per KO), 1 sconfitta Luogo di nascita : Inglewood, California, Stati Uniti

: Inglewood, California, Stati Uniti Residenza : Los Angeles, California, Stati Uniti

: Los Angeles, California, Stati Uniti Età : 40 anni (16 febbraio 1984)

: 40 anni (16 febbraio 1984) Altezza : 1,83 metri

: 1,83 metri Peso: 66,4 kg

Considerazioni

La tragedia di Prichard Colón ha sollevato importanti questioni sulla sicurezza nella boxe e sulla responsabilità di tutti gli attori coinvolti in un incontro. La vicenda ha avuto un impatto significativo sulla vita di entrambi i pugili, lasciando strascichi di dolore e rimpianto.

Perché Terrel Williams non è andato in prigione dopo l’incontro con Prichard Colon?

Terrel Williams non è andato in prigione dopo l’incontro con Prichard Colon perché non è stato accusato penalmente. L’incidente si è verificato durante un incontro di pugilato regolamentato, e nonostante le gravi conseguenze per Colon, che ha subito lesioni cerebrali permanenti, le azioni di Williams sono state gestite dalle autorità sportive e non dalla giustizia penale.

Dopo l’incidente, Williams ha preso una pausa di due anni dal pugilato e in seguito è stato sospeso a tempo indeterminato dalla Pennsylvania State Athletic Commission a causa di un infortunio alla mano durante un combattimento contro David Grayton. Tuttavia, la sospensione non era direttamente correlata all’incontro con Colon.