Sentenza Cassazione su intervento estetico: Risarcimento danno fisico, emotivo e perdita opportunità

La Corte di Cassazione si è espressa sul caso di una ragazza che è stata deturpata da un chirurgo estetico durante un intervento per aumentare la taglia del seno. L’ospedale è stato condannato a pagare un risarcimento per il danno fisico subito dalla ragazza, tuttavia questa ha presentato un ricorso chiedendo anche il risarcimento per il danno emotivo e la perdita di opportunità.

La Cassazione ha accolto il ricorso, sottolineando la superficialità della motivazione della Corte d’appello che aveva negato il danno emotivo e la perdita di opportunità. Ora si dovrà verificare se il pregiudizio estetico ha causato ansia, infelicità e rifiuto del corpo della ragazza, e se il fallito intervento al seno ha compromesso la sua carriera da modella.