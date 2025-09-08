Oroscopo, questo segno è il Re del tradimento: non fidarti, potrebbe rovinarti la vita

Secondo uno studio, c’è un segno che è molto incline al tradimento, rispetto ad altri. Ecco di quale si tratta, nello specifico.

Il tema del tradimento continua a catturare l’attenzione dei media e del pubblico, soprattutto quando coinvolge personaggi famosi. Dalle confessioni di Jay-Z nel 2017 fino alle recenti ammissioni di Adam Levine, il fenomeno dell’infedeltà sembra attraversare ogni ambito sociale, senza risparmiare neppure le celebrità più influenti.

Alla luce di ciò, una recente indagine del sito Top10Casinos.com ha analizzato oltre 50 scandali di tradimento degli ultimi trent’anni, incrociandoli con i segni zodiacali delle celebrità coinvolte per individuare quali siano i più predisposti al tradimento.

I segni zodiacali più inclini al tradimento: la classifica aggiornata

Secondo la ricerca, l’Ariete risulta essere il segno zodiacale più incline al tradimento, con ben 8 casi documentati tra personaggi famosi. Governato da Marte, pianeta della passione e dell’azione, l’Ariete si distingue per la sua natura impulsiva e audace, che lo porta spesso a comportamenti impulsivi e fugaci.

Tra gli Arieti noti per episodi di infedeltà figurano Kirsten Stewart, che ha tradito Robert Pattinson con il regista Rupert Sanders, ed Ewan McGregor, che ha lasciato la moglie dopo un matrimonio di 22 anni per una relazione extraconiugale.

A seguire, a pari merito al secondo posto, si collocano Scorpione e Sagittario. Gli Scorpioni, segno d’acqua dominato da Marte e Plutone, sono noti per la loro passionalità intensa e il fascino magnetico; ciò li rende capaci di instaurare connessioni profonde anche al di fuori delle relazioni ufficiali. Celebrità come Kris Jenner e Lamar Odom sono esempi illustri di Scorpioni coinvolti in scandali di tradimento. Parallelamente, i Sagittari, spiriti liberi del fuoco, sono spesso riluttanti a legami duraturi e amano la varietà nelle esperienze sentimentali, come dimostrato da figure come Jay-Z, la cui infedeltà ha fatto scalpore negli anni.

Al quarto posto, sempre a pari merito, troviamo Capricorno e Leone. Nonostante le apparenze di severità e controllo, entrambi i segni condividono tratti di ambizione e mistero, con il Leone noto per il suo gusto per il dramma e la spettacolarità. Tiger Woods e Jude Law rappresentano i Capricorni famosi per le loro infedeltà, mentre Bill Clinton e Arnold Schwarzenegger sono esempi emblematici di Leone coinvolti in scandali sentimentali.

L’Acquario è invece segnalato come il segno meno propenso al tradimento, grazie alla sua tendenza a rispettare i confini e a preferire l’indipendenza personale. Tuttavia, anche in questo segno si registrano eccezioni, come nel caso di Gerard Piqué, che ha tradito Shakira dopo undici anni di matrimonio.

Approcci astrologici al tradimento: analisi dettagliata

La sensitiva e tarologa Inbaal Honigman offre un’interessante interpretazione astrologica: i segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno) tendono a cercare stabilità e affidabilità, mentre i segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) richiedono libertà e spesso si scontrano con la monotonia di una relazione duratura. I segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) vivono l’amore con intensità emotiva, mentre i segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) necessitano di spazi personali e spesso manifestano ambivalenza nei confronti della fedeltà.

In particolare, gli Scorpioni, governati da Marte, sono estremamente passionali e capaci di sviluppare profonde connessioni anche al di fuori del rapporto ufficiale. Gli Arieti sono rapidi nell’entrare in nuove relazioni, a volte dimenticando il partner attuale. La Bilancia, segno duale e indeciso, spesso si trova combattuta tra più relazioni, mentre il Sagittario, spirito libero per eccellenza, fatica a mantenere legami duraturi.

L’ultimo caso di tradimento eclatante, quello di Adam Levine, è analizzato sotto la lente astrologica: pur essendo un Pesci, segno generalmente fedele e affettuoso, la sua Luna in Scorpione e Mercurio in Ariete lo rendono predisposto a comportamenti impulsivi e a comunicare con la stessa intensità e passionalità di questi segni più propensi al tradimento.