Da Oggi in Italia la prima pillola anti-Covid a base di monulpiravil

Distribuita da oggi in Italia la terapia orale contro il Covid a base di monulpiravil. L’antivirale è stato autorizzato in via emergenziale e l’assunzione è indicata entro 5 giorni dai primi sintomi del Covid. La struttura commissariale lo distribuisce alle regioni e la prescrizione passa per un apposito registro. Destinatari, “pazienti non ospedalizzati con malattia lieve-moderata e condizioni concomitanti con specifici fattori di rischio di sviluppare Covid grave”.