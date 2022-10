Formula 1: Quote scommesse Gran Premio del Messico 2022

Il Mondiale di Formula 1 ha già emesso il proprio verdetto, con Max Verstappen aritmeticamente campione del mondo. Restano però tre gare prima della fine della stagione, in cui la Ferrari e le altre monoposto corrono per l’orgoglio e per frenare il dominio delle Red Bull, sul gradino più alto del podio da otto gare consecutive (sette successi di Verstappen, uno di Perez).

Domenica è in programma il Gran Premio del Messico, dove proprio Perez è di casa: le quote Snai, però, sono ancora e sempre dalla parte di Verstappen, il cui successo si gioca a 1,65. Alle sue spalle ci sono Leclerc e proprio Perez a 4,50, con Sainz a 10 e Hamilton a 12.

Qualifiche e libere – Se il distacco tra Verstappen e Leclerc, nella classifica piloti, ha raggiunto quota 124 punti ed è incolmabile, nelle quote per le prove libere e le qualifiche resta l’equilibrio: per le prime, l’olandese e il monegasco sono appaiati a 2,50, per quelle che valgono la pole position il ruolo di favoriti vale per entrambi 2,25. Sainz, sia nelle prove libere che nelle qualifiche, si piazza subito dietro, rispettivamente a 5,50 e 7,50 (nel secondo caso in compagnia di Perez).