Libro Blu Adm, Campania: giochi in ripresa dopo la pandemia, nel 2021 spesa a +11,6%

NAPOLI – Giochi in ripresa in Campania dopo la pandemia. Dai dati del Libro Blu dell’Agenzia Dogane e Monopoli, emerge che nel 2021 la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) è stata di 1,2 miliardi di euro, l’11,6% in più rispetto al 2020, su cui avevano inciso pesantemente gli effetti della pandemia.

Anche nel 2021 i punti di gioco fisici sono stati chiusi per oltre 5 mesi a causa del secondo lockdown deciso per contenere la diffusione del Covid, e sono stati riaperti gradualmente in tutta Italia a partire da fine maggio.

Bene il bingo, con una spesa che supera i 48,5 milioni (+61,3%), migliorano anche il settore Lotterie (+45,5% a 248,8 milioni) e il Lotto (+33,8% a 338,6 milioni), cresce anche la spesa dei giochi numerici a totalizzatore (+32,9% a 81,1 milioni).

Si segnala un calo per la spesa di slot e videolottery a 421,7 milioni (-6,6%). Segno meno anche per le scommesse ippiche, che scendono del 26,6% a 5 milioni. In calo del 30,9% le scommesse sportive (89,5 milioni), mentre quelle virtuali registrano un aumento del 5,8% (44,4 milioni).

Per quanto riguarda il gioco online, la Campania è la prima regione per numero di nuovi conti gioco aperti nel 2021, oltre 850mila (il 17,4% rispetto al dato nazionale di 4,88 milioni).