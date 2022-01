È possibile vincere sempre alle slot? Ecco cosa devi sapere

Da quando internet si è affermato come uno dei mezzi principali di comunicazione, anche in Italia, sono tantissime le teorie relative a praticamente ogni settore della nostra vita che possiamo trovare in rete. Parliamo di qualsiasi cosa, che riguardi i settori più disparati. Questo perché internet è stato in grado di dare voce a tutti e ciò ovviamente ha i suoi lati negativi e positivi.

Senza ombra di dubbio, tra i settori maggiormente soggetti alle attenzioni di fantomatici esperti e scopritori di metodi improbabili troviamo quello dei casino online. Il successo dei casino online è stato così importante negli ultimi tempi da registrare una crescita di utenza impressionante; al contempo, sono aumentati anche i metodi e le tecniche per “vincere in maniera sicura” che possono essere trovati in rete. Ma è davvero così? Si può vincere sempre alle videolottery? Vediamo a cosa bisogna stare attenti.

Prevedere simboli videolottery: è possibile?

In molti in rete assicurano di conoscere metodi che possano prevedere il comportamento delle famose videolottery. Parliamo di decine e decine di siti che sarebbero in grado di dimostrare come il funzionamento di queste piattaforme possa essere previsto e quindi ottimizzato per un guadagno sicuro e costante nel tempo. Partiamo subito da un presupposto: non è possibile prevedere il comportamento delle slot.

Questo perché si tratta di tecnologie, sia quelle digitali che analogiche, che vengono realizzate proprio con l’intento di garantire la totale casualità delle giocate e delle “rullate”. Oltretutto, non vi è relazione, neanche minima, tra le combinazioni dei simboli di una rullata e quelle di una rullata successiva o precedente: come le estrazioni del Lotto, tutte le rullate sono indipendenti.

Quello che esiste è una necessità di pagare il giocatore, qualsiasi esso sia, dopo un tot di denaro che viene effettivamente inserito nel macchinario (questo vale per le slot machine fisiche): questo perché per legge la macchina deve comunque assicurare un minimo di vincita ogni tot di denaro che vi entra.

Per quanto riguarda l’online, parliamo di qualcosa di totalmente casuale e imprevedibile, quindi inutile perdere tempo dietro a fantomatici esperti o maghi.

Come riconoscere un sito truffa

Uno dei problemi principali, in tal senso, è che esistono tantissimi siti truffa che ingannano l’utente. Le truffe di questo tipo possono essere realizzate in diversi modi. Per esempio, una di quelle più note è la truffa tramite mail (phishing). In questo caso, vengono inviate delle mail in cui si assicura una vincita certa in caso di iscrizione ad un determinato sito di gioco (che poi non esiste neanche): una volta cliccato sul link presente nella mail possono essere rubati i dati personali o altro.

Altri siti di questo tipo, invece, assicurano bonus improbabili che poi non vengono assegnati; o ancora, le vincite effettuate non vengono poi mai pagate. Ma cosa fare per difendersi da questi siti? Per prima cosa bisogna accertarsi che si sta visitando un sito sicuro: quindi, controllare che nell’URL del sito, sia presente la lettera “s” al termine del codice http. Poi è necessario assicurarsi di essere presenti in un sito ufficiale ADM, con logo in bella vista (se non siamo sicuri, possiamo controllare il nome del portale stesso sul sito ADM).