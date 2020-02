DIRETTA TORINO SAMPDORIA Streaming Gratis, dove vedere Video Online

Torino Sampdoria live streaming e diretta video. Alle 18:00 inizieremo a vedere (anche con Rojadirecta TV in VPN) diretta Torino Sampdoria: con DAZN o Sky? Anticipo che apre la 23a giornata di Serie A.

Il Torino ha perso la gara di andata contro la Sampdoria: è dalla stagione 2008/09 che i blucerchiati non vincono entrambe le gare stagionali contro i granata. Il Torino è imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (3V, 2N), la miglior striscia dal 1987 per i granata.

Andrea “Gallo” Belotti potrebbe andare in doppia cifra di gol per la quinta stagione di Serie A consecutiva, diventando il primo giocatore a riuscirci dal 2015/16 a oggi – l’attaccante del Torino ha realizzato sette reti contro la Sampdoria nella competizione, solo contro il Sassuolo ha fatto meglio (otto).

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.

Allenatore Longo. Indisponibili: Zaza, Ansaldi, Baselli. Squalificati: nessuno.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Ramirez, Linetty, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Indisponibili: Ferrari, Depaoli. Squalificati: nessuno.

Vedere Torino Sampdoria Streaming Gratis differente da Rojadirecta



Torino Sampdoria in diretta tv per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Grazie a Sky Go inoltre trasmetteranno la diretta streaming video della partita via internet per gli abbonati, mentre Now TV per tutti. Ulteriore alternativa per vedere Torino Sampdoria streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.