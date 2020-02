DIRETTA ROMA BOLOGNA Streaming Gratis diverso da Rojadirecta, dove vedere Video Online

Roma Bologna live streaming e diretta video. Alle 20:45 inizieremo a vedere (anche con Rojadirecta TV in VPN) diretta Roma Bologna. Anticipo che apre la 23a giornata di Serie A.

Tre successi nelle ultime quattro trasferte di campionato per il Bologna (1P), che nel parziale ha vinto tante volte quante nelle precedenti 36 gare esterne.

La Roma è la squadra che ha subito meno conclusioni in questo campionato (245): sono ben 44 i tiri di differenza con il Bologna (299), che portano tuttavia a una differenza di soli tre Expected Goals contro (28 Roma, 31 Bologna).

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

Allenatore Fonseca. Indisponibili: Zappacosta, Zaniolo, Diawara. Squalificati: Pellegrini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Indisponibili: Dijks, Krejci, Medel, Sansone, Santander. Squalificati: Poli.

Roma Bologna in diretta tv per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Grazie a Sky Go inoltre trasmetteranno la diretta streaming video della partita via internet per gli abbonati, mentre Now TV per tutti.