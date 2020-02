DIRETTA ATALANTA-ROMA Streaming Gratis, dove vedere Video Live Online

Atalanta Roma live streaming e diretta video. Alle 20:45 inizieremo a vedere (possibilità link a Rojadirecta TV da scoprire nell’articolo) diretta Atalanta Roma: con DAZN o Sky? Anticipo che apre la 24a giornata di Serie A.

Elettrizzante sfida per un posto in Champions League: la Roma ha subito sei gol nelle ultime tre trasferte di campionato, tante reti quante nelle precedenti 10 gare esterne. Prima dell’Atalanta in questo campionato, l’ultima squadra a segnare almeno 61 gol dopo 23 partite di Serie A era stata la Juventus nel 1959/60 (61). Quella Juve si fermò a quota 61 reti alla 24a giornata.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. Allenatore Gasperini. Indisponibili: Sutalo. Squalificati: nessuno.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Pellegrini, Veretout; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

Allenatore Fonseca. Indisponibili: Pastore, Diawara, Zappacosta, Zaniolo, Mirante. Squalificati: Cristante.

Atalanta Roma in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN). Grazie a DAZN potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati). Ulteriore alternativa per vedere Atalanta Roma streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.

Il fantasista dell’Atalanta, Alejandro Gómez, è l’unico giocatore finora ad aver servito almeno 10 assist in tutte le ultime quattro stagioni nei cinque maggiori campionati europei. L’attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha partecipato a cinque reti nelle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A, grazie a quattro gol e un assist. Doppietta per lui nella gara più recente in casa dei bergamaschi (gennaio 2019).