DIRETTA Udinese-Milan Streaming Live Alternativa Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Udinese-Milan Streaming Live invece di Rojadirecta. Udinese-Milan si giocherà oggi sabato 11 dicembre alla Dacia Arena di Udine. Fischio d’inizio programmato per le ore 20:.45 italiane dopo Venezia-Juventus delle ore 18. Il Milan viene da due vittorie consecutive molto pesanti. Prima quella col Genoa, poi quella con la Salernitana e il primo posto guadagnato in classifica. I rossoneri dopo l’eliminazione in Champions proveranno a concentrarsi totalmente sul campionato.

Le formazioni di Udinese-Milan

Udinese (3-4-2-1): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Success, Deulofeu; Beto. Allenatore: Cioffi. A disposizione in panchina: Padelli, Carnelos, De Maio, Zeegelaar, Makengo, Jajalo, Samardzic, Soppy, Forestieri, Pussetto, Nestorovski. Squalificati: Samir.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Conti, Kalulu, Gabbia, Ballo-Tourè, Kessie, Bakayoko, Maldini, Messias, Castillejo. Indisponibili: Calabria, Castillejo, Giroud, Kjaer, Leao, Pellegri, Plizzari, Rebic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Fourneau di Roma. Guardalinee: Paganessi e Schirru. 4° Uomo: Di Martino. VAR: Banti. Assistente VAR: Valeriani.

Dove vedere Udinese-Milan in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Udinese-Milan da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

La sfida della Dacia Arenza di Udine, Udinese-Milan, sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite).

Udinese-Milan Live Streaming diverso da Rojadirecta

Udinese-Milan streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Streaming gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW. Non ci sono altre alternative per vedere Udinese-Milan streaming.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Udinese-Milan su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.