Raoul Bova pronto a raccontare la sua verità in tv: la super intervista su Canale 5

Raoul Bova pronto a raccontare la fine della sua storia d’amore con Rocio Munoz Morales in tv: ecco dove e quando vedremo l’attore.

Raoul Bova è stato il protagonista del gossip estivo e si prepara ad esserlo anche dell’inizio della nuova stagione televisiva. Tra gli attori più amati dal pubblico e più apprezzati dagli addetti ai lavori, erede di Terence Hill in Don Matteo in cui interpreta don Massimo, Raoul Bova ha conquistato le prime pagine dei rotocalchi di cronaca rosa per la fine della lunga storia d’amore con Rocio Munoz Morales e per degli audio diventati virali.

Finora, Raoul Bova non ha rilasciato dichiarazioni trascorrendo l’estate con i figli e tenendosi lontano dal gossip. L’attore, infatti, ha trascorso un’estate discreta anche se i paparazzi hanno monitorato i suoi movimenti. Tra pochi giorni, tuttavia, Raoul Bova parlerà del momento complicato che sta vivendo e lo farà in una delle trasmissioni più seguiti di canale 5.

Raoul Bova e la prima intervista tv dopo la fine della storia con Rocio Munoz Morales: ecco dove e quando

Raoul Bova è il nome su cui punta canale 5 per lanciare la nuova stagione della fiction ma anche per dare il via alla nuova stagione di Verissimo. L’attore, infatti, è il protagonista della nuova stagione di Buongiorno mamma che andrà in onda prossimamente su canale 5. Per presentare la fiction ma anche per parlare della sua vita privata, Raoul Bova si racconterà nel salotto di Verissimo.

Il programma condotto da Silvia Toffanin tornerà in onda il 13 e il 14 settembre 2025 e uno dei primi ospiti della nuova stagione sarà proprio Raoul Bova come fa sapere in anteprima Dagospia.

Per Raoul Bova sarà l’occasione giusta per raccontare la sua versione dei fatti sulla fine della storia con Rocio Munoz Morales, conosciuta sul set del film “Immaturi – Il viaggio”. Tra i due è nato un grande amore che ha portato alla nascita delle figlie Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma, nata il 1º novembre 2018.

Una storia, quella tra i due attori che sin dall’inizio è stata al centro del gossip e che ha fatto parecchio discutere esattamente come sta accadendo ora che la relazione è finita. Se Bova si prepara così a rilasciare la sua prima intervista tv dopo la rottura, Rocio Munoz Morales si sta preparando ad affiancare Nicola Savino alla conduzione del nuovo programma di Raidue dal titolo “Freeze”.