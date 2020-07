DBGA: Inizia il ciclo “JOB READY” seminari e workshop di orientamento al mercato del lavoro.

Digital Bros Game Academy, l’accademia per diventare sviluppatori di videogiochi del Gruppo Digital Bros, come ogni anno, con l’avvicinarsi della chiusura del percorso formativo, organizza per i propri studenti, per aiutarli a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, una serie di seminari e workshop dedicati all’orientamento al lavoro e al networking con i protagonisti dell’industria dell’intrattenimento digitale.

Anche se quest’anno è stato caratterizzato dall’emergenza Covid-19, l’impegno della DBGA per sostenere i giovani talenti continua con immutata determinazione e questo ha permesso non solo di portare avanti tutte le attività previste ma anche di ampliarle. L’Academy ha infatti, arricchito il programma del ciclo “Job Ready”, organizzando più di 28 incontri online con diversi professionisti del settore: game designer, programmatori, artisti 3D, concept artist, technical artist, producer, brand e product manager di videogiochi, creative director, writer/narrative designer, community manager.

Il ciclo “Job Ready”, ha l’obiettivo di fornire agli studenti, attraverso gli incontri online con Guest Trainer di studi di sviluppo, publisher e aziende importanti italiane e internazionali dell’industria dei videogiochi, consigli utili sulla preparazione per il mercato del lavoro, nonché di creare ulteriori opportunità di networking. Durante questi appuntamenti si affronteranno i temi relativi alla ricerca del lavoro in particolare come redigere il proprio curriculum vitae, come scrivere una lettera di presentazione, come comporre il proprio portfolio di progetti e quali sono i best-practice per sostenere un colloquio.

Si parlerà inoltre dei diversi ruoli e delle figure professionali della Game Industry, per offrire una panoramica completa delle opportunità che il settore offre. La DBGA, pensando al futuro dei propri studenti che stanno per concludere il percorso formativo, vuole offrire loro sia elementi concreti per aiutarli a prepararsi al meglio alle offerte di lavoro, sia i collegamenti con gli studi di sviluppo.

Gli studenti durante i seminari entreranno in contatto con professionisti provenienti da realtà di primo piano dell’industria dei videogiochi come 505 Games e AvantGarden Games del Gruppo Digital Bros, Milestone, Xplored, AnotheReality, Slitherine, Lunar Great Wall Studios/RaceWard, Ubisoft Reflection e Splash Damage, solo per citarne alcuni.

La DBGA oltre a dare ai propri studenti tutti gli strumenti per gestire in autonomia la ricerca di lavoro, svolge inoltre, un’importante attività di Job Placement con più di 100 studi e aziende partner per favorire opportunità di stage e collaborazioni. Grazie a questo accurato lavoro di scouting, il 78% dei nostri studenti ha trovato lavoro nell’industria dei videogiochi.

La campagna iscrizioni per l’a.a. 2020/21 di Digital Bros Game Academy è aperta. Il termine ultimo per inviare la propria domanda di iscrizione è fissato per il 20 luglio 2020. Tutti i dettagli sul sito dell’Academy www.dbgameacademy.it.

Chi vuole saperne di più sull’offerta della DBGA, potrà guardare l’Open Day On Demand. Basta compilare il form di registrazione (https://www.dbgameacademy.it/open-day-on-demand/) e assistere subito all’incontro di orientamento per avere maggiori informazioni sui corsi, sul metodo e sull’approccio formativo dell’Academy.

Digital Bros Game Academy è l’accademia di formazione professionale per diventare sviluppatori di videogiochi. È l’unica realtà formativa in Italia che fa parte di un Gruppo Internazionale, Digital Bros, che opera nel settore gaming da oltre trent’anni. Fondata nel 2014, la DBGA nasce con l’obiettivo di individuare e formare una nuova generazione di sviluppatori per l’industria dei videogiochi, attraverso i corsi di Game Design, Game Programming, Concept Art e Game Art 3D.

L’Academy utilizza un metodo basato sul learning-by-doing e un approccio ispirato ai modelli bootcamp. La formazione avviene in un ambiente che replica le dinamiche di lavoro di uno studio di sviluppo, in cui gli studenti acquisiscono le competenze necessarie per entrare nel mercato del lavoro e avviare una carriera nell’industria dei videogiochi.