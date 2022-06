DIRETTA Italia-Argentina Streaming Alternativa TV con Rai Play Gratis

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Italia-Argentina (alle 20:45). La Finalissima di Wembley è una sfida in gara unica che mette di fronte gli Azzurri campioni d’Europa (proprio a Wembley l’anno scorso) e l’albiceleste trionfatrice nell’ultima Copa America.

L’Italia non batte l’Argentina in gare ufficiali dai Mondiali del 1982: otto anni più tardi, la delusione in quel di Napoli con la finale sfumata. La Finalissima di Wembley sarà l’occasione per invertire il trend negativo e regalare ai tifosi un piccolo sorriso, dopo la clamorosa seconda (consecutiva per lo più) mancata qualificazione ai Mondiali.

Italia-Argentina Streaming, formazioni



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Tecnico Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Cragno, Meret, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Politano, Scamacca, Tonali. Indisponibili: Sirigu, Berardi, Immobile, Zaniolo, Kean, Federico Chiesa, Verratti, Toloi, Lorenzo Insigne.

Argentina (4-3-3): E Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Guido Rodriguez, Lo Celso; Leo Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Tecnico Lionel Scaloni. A disposizione in panchina: Armani, Musso, Montiel, Pezzella, Perez, Senesi, Mac Allister, Palacios, Gomez, Alvarez, Correa, Gonzalez.

Arbitro: Gomez (Cile). Assistenti: Schiemann e Rios (Cile). IV uomo: Gil Manzano (Spagna). VAR: Hernandez (Spagna). Assistente VAR: Martinez Munuera (Spagna), Martins (Portogallo).

Dove Vedere Italia-Argentina in Diretta TV invece di Rojadirecta

Italia-Argentina in diretta tv sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Dove Vedere Italia-Argentina Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta

Ricordiamo che la partita Italia-Argentina streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.