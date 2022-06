Morto bimbo caduto in fossa nel Ferrarese

Lutto nel Ferrarese per un bambino morto. Non ce l’ha fatta il bimbo di poco più di un anno che ieri è caduto in una cisterna contenente liquidi e fanghi reflui nel cortile di casa a Portomaggiore, nel Ferrarese. Il piccolo è morto nell’ospedale di Cona dove era ricoverato da ieri pomeriggio. Sono in corso accertamenti dei carabinieri sulla dinamica dell’accaduto. A quanto finora ricostruito durante le investigazioni sembra che il coperchio della botola, che si trova in uno spazio del cortile adiacente alla ditta di famiglia, abbia ceduto mentre il bambino vi si trovava sopra.