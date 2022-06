DIRETTA Italia-Germania Streaming Alternativa TV con Rai Play Gratis

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Italia-Germania (alle 20:45) allo stadio Dall’Ara di Bologna. La prima partita del gruppo 3 della Lega A di Nations League giunta alla sua 3a edizione. La Nazionale di Mancini si presenta all’appuntamento dopo la umiliante sconfitta per 3-0 nella Finalissima contro l’Argentina.

Non un buon momento per il CT azzurro: Mancini oltre al difficile compito di rifondare la sua Nazionale dopo la mancata qualificazione al Mondiale e le difficoltà nello scovare nuovi talenti, ha problemi anche in infermeria con il caso Zaccagni-Lazzari. I due giocatori hanno lasciato in anticipo il ritiro azzurro per infortunio.

Pure la Germania attraversa una fase di ricostruzione dopo i 15 anni di Loew. E come si usa fare nelle rifondazoni, anche il nuovo CT Hans-Dieter Flick ha puntato sui giovani: “L’Italia resta sempre l’Italia, anche nelle difficoltà. Sarebbe importante vincere”, ha affermato il tecnico tedesco.

Italia-Germania Streaming, probabili formazioni



Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Cristante, Tonali, Frattesi; Politano, Scamacca, Pellegrini. A disposizione in panchina: Meret, Cragno, Bonucci, Spinazzola, Calabria, G Mancini, Barella, Pobega, Locatelli, Belotti, Caprari, Raspadori. CT Roberto Mancini.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Havertz; Werner. A disposizione in panchina: Baumann, Trapp, Henricks, Klostermann, Kehrer, Schlotterbeck, Tah, Brandt, Gündogan, Sané, Musiala, Stach, Adeyemi, L Nmecha. CT Hans-Dieter Flick.

Arbitro: Jovanovic (Serbia). Guardalinee: Stojkovic e Mihajlovic (Serbia). Quarto uomo: Markovic (Serbia). VAR: Kwiatkowski (Polonia). Assistente VAR: Borkowski (Polonia).

Dove Vedere Italia-Germania in Diretta TV invece di Rojadirecta

Italia-Germania in diretta tv sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Dove Vedere Italia-Germania Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta

Ricordiamo che la partita Italia-Germania streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.