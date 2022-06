DIRETTA Italia-Ungheria Streaming Alternativa TV con Rai Play Gratis

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Italia-Ungheria (alle 20:45) all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena. La seconda partita del gruppo 3 della Lega A di Nations League giunta alla sua 3a edizione. La Nazionale di Mancini si presenta all’appuntamento dopo il buon pareggio ottenuto pochi giorni fa contro la Germania (1-1): in evidenza Willy Gnonto, autore dell’assist vincente per il momentaneo 1-0 realizzato da Lorenzo Pellegrini.

Italia-Ungheria Streaming, probabili formazioni



Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, G Mancini, Bastoni, Spinazzola; Pellegrini, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. A disposizione in panchina: Cragno, Meret, Di Lorenzo, Bonucci, Di Marco, Esposito, Tonali, Locatelli, Frattesi, Cancellieri, Belotti, Scamacca. CT Roberto Mancini.

Ungheria (3-4-2-1): Dibusz; Lang, W Orban, At Szalai; Sallai, Styles, A Nagy, Z Nagy; Szoboszlai, Schon; Ad Szalai. A disposizione in panchina: Gulacsi, Szappanos, Kecskes, Fiola, Nego, Schaffer, Bolla, Kleinheisler, Vancsa, Adam, Spandler, Vecse. CT Marco Rossi.

Arbitro: Schärer (Svizzera). Guardalinee: De Almeida e Zogai (Svizzera). Quarto uomo: Bieri (Svizzera). VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: Foltyn (Germania).

Dove Vedere Italia-Ungheria in Diretta TV invece di Rojadirecta

Italia-Ungheria in diretta tv sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Dove Vedere Italia-Ungheria Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta

Ricordiamo che la partita Italia-Ungheria streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.