Mastercard festeggia UEFA Champions League con la ola digitale più grande del mondo

Grazie all’organizzazione della più grande ola digitale celebrativa mai creata sui social, Mastercard vuole battere un record mondiale. A partire da oggi, infatti, #PricelessWave di Mastercard darà vita a una nuova ed indimenticabile esperienza che avvicinerà sempre più giocatori e tifosi, affinché questi ultimi possano continuare a supportare la propria squadra anche dal salotto di casa.

Quella che sarà destinata ad essere la ola digitale più coinvolgente al mondo e in grado di celebrare la passione dei tifosi per il calcio e, in particolare, per la UEFA Champions League, sarà supportata da una partnership con TikTok, il social media dalla più rapida ascesa a livello globale, e sarà ulteriormente amplificata su tutte le altre piattaforme social, comprese Instagram e Facebook. A dare il via alla sfida #PricelessWave sono le leggende del calcio Fernando Torres e Marcel Desailly, che incoraggeranno i propri fan a seguirne l’esempio e prendere anche loro parte all’onda digitale.

I fan potranno quindi unirsi alla #PricelessWave sfidandosi su TikTok. Ad esempio, alzando le braccia verso l’alto verranno immediatamente ricompensati con il sonic brand che Mastercard ha ideato appositamente per il mondo del calcio, combinato con una cascata di coriandoli sullo schermo.

Raja Rajamannar, Chief Marketing and Communications Officer di Mastercard ha dichiarato: “Per gli appassionati di calcio un pallone può dar vita a qualcosa di priceless. Dall’emozione per la propria squadra che segna, alla condivisione della propria gioia. In questi ultimi mesi, la pandemia da Coronavirus ci ha costretto a passare rapidamente dalle esperienze fisiche a quelle digitali. Grazie a #PricelessWave desideriamo ricordare a tutti i tifosi che un pallone può far iniziare un festeggiamento e consentire la sua condivisione, anche quando sono lontani fisicamente. Pertanto, attraverso questa campagna, connettiamo i tifosi alla loro passione per il calcio e ai loro idoli sportivi grazie a un’esperienza indimenticabile, comodamente da casa. Da sempre infatti Mastercard si impegna ad alzare l’asticella dell’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di creare esperienze memorabili e permettendo ai fan di tutto il mondo di celebrare al meglio il grande ritorno della UEFA Champions League, unendosi alla Priceless Wave”.